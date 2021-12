Ein Streit zwischen Sohn und Mutter war am Montagabend gegen 22.30 Uhr Auslöser eines Polizeieinsatzes im Wormser Stadtteil Horchheim. Zeugen hatten laut Polizeibericht die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie Streitigkeiten in einer Nachbarwohnung vernommen hatten. Als die Beamten in dem Mehrfamilienhaus eintrafen, stellte sich heraus, dass eine Mutter ihrem Sohn aus erzieherischen Gründen das W-Lan abgestellt hatte. Der hatte daraufhin beleidigt und zum Trotz eine Tür so fest zugeschlagen, dass die Nachbarn sich sorgten. Nach einem erzieherischen Gespräch, so die Polizei, habe der Familienfrieden sehr schnell wiederhergestellt werden können.