Eine im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße liegende Farbspraydose hat am Samstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Frankenthal beschäftigt. Nach deren Angaben hatte ein 17 Jahre altes Mädchen gegen 23 Uhr über Atemwegsreizung und Übelkeit geklagt. Daraufhin sei das Gebäude vorsorglich geräumt worden. Die Feuerwehr habe Luftproben genommen und im Keller des Anwesens frisch lackierte Fahrzeugteile und die erwähnte Sprühdose gefunden – mutmaßlich Auslöser für die Beschwerden der Jugendlichen. Die Teile seien entfernt und das Haus gelüftet worden. Gegen den für die Lackarbeiten Verantwortlichen werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt. In Anwesenheit der Einsatzkräfte sei es zwischen den beteiligten Parteien zu Streit, wechselseitigen Beleidigungen und entsprechenden Strafanzeigen aufgenommen.