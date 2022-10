In einen handfesten Streit artete am Freitag in der Wormser Straße eine Auseinandersetzung um einen Parkplatz aus. Die beiden 56 und 83 Jahre alten Männer beleidigten sich laut Polizei gegenseitig, der Jüngere verpasste dem Älteren laut Bericht schließlich eine Ohrfeige, bei der die Brille des 83-Jährigen leicht beschädigt wurde. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.