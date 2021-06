Bei einem Streit um den pandemiebedingt beschränkten Zugang zur Spardabank-Filiale in der August-Bebel-Straße ist eine 70 Jahre alte Frankenthalerin am Dienstagmittag leicht verletzt worden. Nach Darstellung der Polizei hatte ein unbekannter Mann die Seniorin im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden geworfen. Den Beamten zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Kunde und möglicher Zeuge des Geschehens in der Filiale. Ihn und andere Passanten, die den Zwischenfall beobachtet haben könnten, bittet die Polizei, sich bei ihr zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.