Die Forderung an einen ehemals Frankenthaler Unternehmer wandert zum Inkassobüro, der Fall vor den Strafrichter: Im Zentrum steht, ob nicht gezahlte 3580 Euro Betrug bedeuten.

Ein 28-jähriger Unternehmer, dessen Betrieb früher in Frankenthal ansässig war und inzwischen nach Baden-Württemberg verlegt wurde, steht vor dem Strafrichter des Amtsgerichts Frankenthal. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal wirft ihm Betrug vor. Er soll bei einer Personaldienstleistungsfirma in Thüringen zwei Arbeiter ausgeliehen und ihre Leistungen nicht bezahlt haben.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft setzte der Unternehmer die beiden Leiharbeiter vom 17. bis zum 20. Februar 2025 in Rheinstetten für die Installation einer Wärmepumpe ein. Kurz darauf stellte die Personalleasingfirma knapp 3580 Euro in Rechnung. Die Rechnung blieb unbezahlt. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft argumentiert, der 28-Jährige habe die Arbeiter entliehen, obwohl er bereits gewusst habe, dass er wegen seiner „äußerst schlechten finanziellen Lage“ nicht zahlen könne. Darin liege der Betrug.

Erst Strafanzeige, dann der Strafbefehl

Die Personalleasingfirma veräußerte ihre Forderung laut ihrem Geschäftsführer, der als Zeuge aussagte, an ein Inkassounternehmen. Dieses stellte Strafanzeige. Im November 2025 erließ die Staatsanwaltschaft daraufhin einen Strafbefehl gegen den 28-Jährigen, gegen den dieser Widerspruch einlegte. Deshalb kam es nun zur Verhandlung.

Der Verteidiger des Unternehmers, Rechtsanwalt Elmar Buschbacher, erklärte, sein Mandant habe nicht gezahlt, weil die beiden Leiharbeiter „vollkommen unfähig“ gewesen seien, keine Kenntnisse zur Installation einer Wärmepumpe gehabt und zudem Schaden verursacht hätten. Die Beseitigung des Schadens habe der Unternehmer bezahlen müssen. Richter Thomas Henn verwies auf ein Telefonat des Angeklagten mit der Polizei kurz nach Zustellung des Strafbefehls. Darin habe der 28-Jährige erklärt, die Leiharbeiter seien „ungelernte billige Arbeitskräfte aus Osteuropa“ und wegen fehlender Fachkenntnisse „nicht einsetzbar“ gewesen.

Nur die Leiharbeiter hatten unterschrieben

Der Geschäftsführer der Personalleasingfirma gab an, es sei ein Stundenlohn von 44,90 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart worden. Welche Qualifikationen die beiden Leiharbeiter hatten, wisse er nicht. Auf die Frage von Richter Henn, ob Mängel gemeldet worden seien, antwortete er ausweichend: „Bei mir persönlich nicht.“

Zur erbrachten Leistung verwies der Geschäftsführer mehrfach auf Stundenarbeitszettel, die die Arbeitszeiten belegen sollten. Nach Angaben von Richter Henn sind diese Zettel jedoch nur von den Leiharbeitern unterschrieben. Kontakt zum 28-Jährigen habe der Geschäftsführer nicht gehabt. Die Personalleasingfirma wirbt auf ihrer Internetseite mit individueller Planung und Beratung.

Buschbacher beantragte, Zeugen zu laden, die bestätigen könnten, dass die beiden Leiharbeiter mangelhaft gearbeitet hätten. Außerdem solle eine Bankauskunft belegen, dass sein Mandant finanziell in der Lage gewesen wäre, die Rechnung zu bezahlen. Der Prozess wird am Freitag, 13. März, 9 Uhr, fortgesetzt.