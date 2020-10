Die Strecke der Buslinie 84 soll wieder wie früher durch die Straße Am Kanal führen und nicht mehr durch den Starenweg. Das fordern sowohl die CDU als auch die Linke in Anträgen, nachdem es vor allem im Starenweg erhebliche Kritik an der Veränderung der Busroute gegeben hatte. Mit dem Thema befasst sich der städtische Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstag, 8. Oktober. Die öffentliche Sitzung im Konferenzzentrum 1 und 2 des Congress-Forums Frankenthal beginnt um 17 Uhr. Die Verwaltung hat zu diesem Thema einen Bericht angekündigt. Bleibt die Tagesordnung unverändert, wird es wohl erst deutlich nach 17 Uhr aufgerufen: Die Punkte acht bis zehn beziehen sich darauf.

Zuvor wird dem Ausschuss der über 100 Seiten umfassende „Endbericht“ zum neuen Gewerbeflächenkonzept 2035 vorgestellt. Das Unternehmen Georg Consult hält darin fest, dass es in der Stadt einen Bruttobedarf von bis zu 86 Hektar an neuen Gewerbeflächen gebe, und macht Vorschläge, wie dieser Bedarf gedeckt werden könnte. Weitere Themen im Ausschuss sind unter anderem die vorgesehene Erweiterung des Aldi-Markts in der Wormser Straße und die geplante bauliche Verbindung eines vergrößerten Aldi-Markts in der Daniel-Bechtel-Straße mit einer neuen Kindertagesstätte.