Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Freitagabend in Worms zu einer Schlägerei, an deren Ende einer der Beteiligten bewusstlos am Boden lag. Laut Wormser Polizei gerieten die beiden alkoholisierten Männer in der Alzeyer Straße in einen Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei, so die Polizei weiter, sei ein 24-Jähriger zu Boden gegangen. Sein 19-jähriger Kontrahent habe daraufhin „bis zur Bewusstlosigkeit“ auf den Kopf des Mannes eingetreten. Das Opfer kam mit einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus, der 19-Jährige wurde festgenommen.