Auf Totschlag lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen einen 34-jährigen Mann, die am Freitag vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts verlesen wurde. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im April im Obdachlosenasyl in der Albertstraße einen Kontrahenten im Streit getötet zu haben.

Angeklagter und Opfer wohnten zuletzt in der Obdachlosenunterkunft in der Albertstraße. Am frühen Morgen des 16. April soll es laut der von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz verlesenen Anklage in der Unterkunft zu einem heftigen Streit zwischen den Männern gekommen sein. Dabei, so der Tatvorwurf, soll der Angeklagte das Opfer zuerst zu Boden geworfen haben. Dort soll er dem Mann mehrfach mit Tritten gegen den Körper und insbesondere gegen den Kopf zugesetzt und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Als Tatwaffe wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von 25 Zentimetern sichergestellt. Das Opfer verstarb noch am selben Morgen in der Stadtklinik an einem offenen Schädel-Hirn-Trauma.

Am Freitag wurde lediglich die Anklage verlesen, da zum weiteren Verlauf der Verhandlung ein psychiatrischer Gutachter hinzugezogen wird, der aus zeitlichen Gründen erst ab November an den Verhandlungen teilnehmen kann. Bereits am Tag nach der Tat wurde der Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen und aufgrund der Fluchtgefahr Untersuchungshaft angeordnet.

Gutachter befragt Angeklagten Anfang November

Ende August wurde der Angeklagte aus der Untersuchungshaft ins Pfalzklinikum in Klingenmünster eingewiesen. Nach einem vorläufigen Gutachten leide der Angeklagte unter einer paranoiden Symptomatik, hatte der Vorsitzende Richter Alexander Schräder bereits zum Prozessauftakt Anfang Oktober aus dem Einweisungsbeschluss verlesen. Deshalb sei eine schwere Beeinträchtigung der Steuerungsunfähigkeit anzunehmen. Demnach soll der Angeklagte für die Allgemeinheit gefährlich sein. Der psychiatrische Gutachter Wolfgang Retz vom Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie der Universität Saarbrücken, der nun das Verfahren begleitet, wird den Angeklagten bereits Anfang November – vor der nächsten Verhandlung – in Klingenmünster befragen.

2015 wurde der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Mitführen verfassungsfeindlicher Symbole verurteilt. Fortgesetzt wird der Prozess am Freitag, 20. November, 9 Uhr.