Mit einer Glasflasche mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde ein 24-Jähriger gegen 4 Uhr in der Silvesternacht. Beim Eintreffen der Polizei blutete der Geschädigte so stark, dass ihm laut Bericht ein Druckverband angelegt werden musste. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der junge Mann und ein bislang Unbekannter sollen in einer Bar in der Eisenbahnstraße in Streit geraten sein, woraufhin der Mann den 24-Jährigen mehrfach mit der Flasche schlug. Die Ermittlungen zu dem Beschuldigten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.