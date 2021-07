Drei Männer sollen am Dienstagabend laut Polizei auf dem Skaterplatz am Pilgerpfad einen 47-Jährigen angespuckt, beleidigt und geschlagen haben. Vorausgegangen sei eine verbale Auseinandersetzung. Als diese eskalierte, hätten die Männer den Frankenthaler festgehalten und auf die Brust geschlagen. Danach seien sie geflüchtet. Die Täter sollen zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß sein. Einer habe kurzes rötlich blondes, ein zweiter kurzes hellbraunes Haar. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.