Beim Abwehren eines Blumenkübels verletzte sich ein 29-Jähriger leicht am Finger. Gegen den betrunkenen Werfer wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Abgespielt hat sich das in Worms Montagnacht kurz nach 1 Uhr an einer Tankstelle in der Ludwigstraße. Laut Polizei wollte ein 42-jähriger Wormser tanken, fühlte sich dabei aber durch laute Gespräche einer Personengruppe gestört, die ebenfalls zum Tanken an der Zapfsäule stand. Der 42-Jährige sprach die Gruppe an, es kam zum Wortgefecht, der Wormser ergriff einen Blumenkübel und warf ihn in Richtung der Gruppe. Die Polizei stellte bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch fest, der Alkoholtest ergab 1,32 Promille, ein Bluttest wurde angeordnet.