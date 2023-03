Warnstreiks im Öffentlichen Dienst sorgen am Mittwoch, 8. März, dafür, dass es in den meisten Kindertagesstätten in Frankenthal nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot gilt. Komplett geschlossen sind nach derzeitigem Stand die Kitas Jean-Ganss-Straße, Am Strandbad, Fontanesistraße und Weidstraße sowie Kita und Krippe im Mehrgenerationenhaus. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage am Dienstagmittag mit. In den übrigen 13 städtischen Einrichtungen gebe es – aufgrund personeller Engpässe oder Streikbeteiligung einzelner Mitarbeiter – verkürzte Öffnungszeiten, teilweise würden nur Kinder berufstätiger Eltern betreut.

Am Streik am Mittwoch beteiligen sich auch Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros. Betroffen sind Teile der Verwaltung, der Schulsozialarbeit und die Kindertreffs, die an dem Tag laut Pressestelle voraussichtlich geschlossen sind.

Bereits Mitte Februar waren in Frankenthal 14 Kitas wegen Streik ganz oder teilweise geschlossen. Der Streik trifft auf eine ohnehin angespannte Betreuungssituation. Personelle Engpässe und Krankheitsfälle sorgen in der Stadt immer wieder für Einschränkungen. So waren beispielsweise Ende Januar 100 Kinder in Frankenthal in der Notbetreuung.

Die Gewerkschaft Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.