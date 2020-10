Der von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Freitag angekündigte Streik bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wirkt sich auch in Frankenthal aus. Weil nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens am Freitag ab Betriebsbeginn um 3 Uhr alle Straßenbahnen und Busse stillstehen werden, fährt auch die von der RNV betriebene Linie 84 nicht. Sie verbindet den Frankenthaler Hauptbahnhof mit den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens. Der Verkehr werde am Samstag um 3 Uhr wieder regulär anlaufen. Wie die Verdi am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, ist am Mittwoch die vierte Tarifvertragsverhandlung gescheitert. Daher seien alle RNV-Beschäftigten (Fahrdienst und Werkstätten) für Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Der Haustarifvertrag bei der RNV gelte für 2200 Beschäftigte in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Pro Tag nutzen über eine Million Kunden das Nahverkehrsangebot der RNV.