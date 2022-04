Von den für Donnerstag angekündigten Streiks sind laut Stadtverwaltung nach aktuellem Stand die Kindertagesstätten Weidstraße, Am Strandbad und Jean-Ganss-Straße betroffen. Die Einrichtung in der Weidstraße sei komplett geschlossen, in den beiden übrigen werde eine Notbetreuung für berufstätige Eltern angeboten, heißt es auf Anfrage. Alle Eltern der drei Kitas seien bereits informiert. Grund der Streiks in den Kitas ist, dass die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bisher zu keinem Ergebnis geführt haben.

Auch Busfahrer im Ausstand

Die Gewerkschaft Verdi ruft neben den Kita-Erzieherinnen und -Erziehern sowie Mitarbeitern im Sozialdienst am Donnerstag auch Busfahrer in privaten Unternehmen dazu auf, ab 3 Uhr bis zum Schichtende am Freitag landesweit die Arbeit niederzulegen. Nutzer des Nahverkehrs in Frankenthal und im Umland müssten mit Einschränkungen rechnen. Die Mitglieder der Stadtverbandskonferenz des DGB zeigten sich am Dienstag in ihrer Sitzung im IG-Metall-Haus solidarisch mit den streikenden Kollegen. An beiden Tagen soll laut Stadtverbandsvorsitzendem Rüdiger Stein ein Streiklokal im Gewerkschaftshaus in Frankenthal eingerichtet werden. Eine Kundgebung ist am Freitag in Mainz geplant. An diesem Tag werden schwerpunktmäßig Kindertagesstätten in Rheinhessen bestreikt.