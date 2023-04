Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So voll war die Frankenthaler Innenstadt schon lange nicht mehr. Streetfood-Festival und verkaufsoffener Sonntag: Diese Kombination zog am Wochenende viele Besucher an. Der Organisator der Essensmeile auf dem Rathausplatz kann sich eine Wiederholung vorstellen – auch wenn er leise Kritik an der Stadt übt.

Es ist eine gelungene Premiere für Veranstalter Kai Kauermann, Geschäftsführer der Stadtleben GmbH aus Wiesbaden, der mit Platzleiter Assiri Khayamullah das Streetfood-Festival mit 20 Ständen