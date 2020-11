Nach den Lesungen „Schoko-Leiche“, „Schoko-Pillen“ und „Schoko-Engel“ entführt die Autorin ihre Zuhörer erneut in die Heidelberger Chocolaterie von Tanja Eppstein, teilt das CFF mit. Zum Inhalt: Tanja ist zufrieden. Ihr Geschäft „Schoko-Traum“ ist bestens eingeführt. Auch mit den Kindern läuft alles glatt, sogar der Ex-Mann ist ausnahmsweise mal nicht auf Krawall aus. Doch dann wird in Heidelberg ein Apotheker ermordet, und in Michelstadt wird die Leiche eines Gewürzhändlers gefunden. Die Presse spricht schon von einem „Schoko-Killer“. Denn die Polizei vermutet, dass der Mörder aus dem Umfeld des „Schoko-Traums“ kommen könnte. Tanja fürchtet um ihr Geschäft und geht der Sache selbst auf den Grund. Schon bald muss sie um ihr Leben fürchten.

Engagement im Syndikat

Petra Scheuermann, 1959 in Frankenthal geboren, hat laut CFF als Sozialarbeiterin, Heilpädagogin und Erzieherin gearbeitet. Inzwischen widmet sie sich hauptberuflich dem Schreiben. Sie engagiert sich im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie im Syndikat, einem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur.

