Das Aus für das seit Generationen beliebte Strandbadlager hatte im Sommer 2022 für viel Enttäuschung gesorgt. Doch Sicherheitsauflagen ließen den Verantwortlichen keine andere Möglichkeit. Jetzt soll es einen Neustart geben – wenn auch in deutlich kleinerer Form.

160 Kinder, die in drei Runden jeweils zwei Wochen lang im Strandbad mit einem Programm aus Spiel und Sport ihre Sommerferien verbringen können: So wird es das Angebot des Kinder- und Jugendbüros auch künftig nicht geben. Nach wie vor gelten die Sicherheitsrichtlinien, die 2022 mit den Ausschlag für die endgültige Absage gegeben hatten. Im Falle eines Gewitters müssen die Teilnehmer in kürzester Zeit an einen geschützten Ort gebracht werden – der auf dem Strandbadgelände fehlt.

Für die Neuauflage stellt nun laut Mitteilung der Verwaltung der Tennisclub Grün-Weiß seine Tennishalle zur Verfügung, um Kinder und Betreuer bei einem Unwetter sicher unterzubringen. Jeweils 25 Teilnehmer von acht bis zwölf Jahren können sich für eine von zwei Strandbadlager-Freizeiten in der dritten und vierten Ferienwoche anmelden, die unter dem Motto „Kinder der Piratenbucht“ stehen. Angeboten wird laut Mitteilung das bewährte Programm. Gemeinsam mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Frankenthal werden Spiele im Wasser organisiert. Die Profis in Sachen Schwimmtraining und Wasserrettung würden die Kinder auch dabei unterstützen, beim Schwimmen noch sicherer zu werden. Und auch an Land sind Sport, Spaß und Kreatives geplant.

Ausweitung im Gespräch

Er freue sich sehr und sei dem TC dankbar, dass das Strandbadlager, das von den Kindern schmerzlich vermisst worden sei, wieder stattfinden kann – wenn auch in einem ersten Schritt in kleinerer Form, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in der Pressemitteilung zitiert. Ob das Strandbadlager künftig wieder in größerem Stil angeboten werden könne, werde mit den Stadtwerken als Betreiber der Anlage geprüft. Die Frage der Sicherheit der Teilnehmer war 2022 allerdings nur ein Aspekt. Das Kinder- und Jugendbüro hatte zudem auf arbeitsrechtliche Fragen beim hauptamtlichen Personal, das letztlich die Aufsichtspflicht zu tragen hat, hingewiesen. Hier müssten Arbeitszeiten und Pausen eingehalten werden, hieß es im Ausschuss.

Als Alternative wurde die Super-Sommer-Sause für die kompletten Ferien eingeführt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Sporthalle am Kanal zieht diese 2024 in die Grundschule in Mörsch um. Zusätzlich werden unter anderem Graffiti-, Musik-, Koch- und Reiterfreizeiten angeboten. Für alle Ferienbetreuungen – auch an Ostern und Pfingsten – können sich Teilnehmer bereits anmelden.

Termin

Strandbadlager „Kinder der Piratenbucht“ vom 29. Juli bis 2. August und vom 5. bis 9. August für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Anmeldung für dieses und alle weiteren Ferienangebote des Kinder- und Jugendbüros unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal. Weitere Infos unter www.frankenthal.de/kijub.