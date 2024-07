Zum ersten Mal seit 2019 findet in den kommenden beiden Wochen wieder das Strandbadlager statt, allerdings in kleinerer Form als früher. Los geht es am Montag, 29. Juli. Wie die Stadt weiter mitteilt, nehmen pro Woche 24 Kinder an der Ferienfreizeit teil, die am Freitag, 9. August, endet. Begleitet wird das Lager in diesem Jahr von der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Mit spielerischen Übungen sowie Tipps und Tricks fürs Schwimmen wollen die Profis den Kindern mehr Sicherheit im Wasser geben. Daneben gibt es Spiel, Spaß und Bastelangebote an Land.

Im Strandbadlager stehen bereits das Zelt und die Tische. Aufgebaut wurde alles am Donnerstagabend von sechs Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) unter Leitung von Christina Münch. Unterstützung kommt auch vom Tennisclub Grün-Weiss. Der am Strandbad gelegene Verein stellt laut Pressemeldung im Falle eines Unwetters seine Tennishalle zur Verfügung, um die Kinder und Betreuer sicher unterzubringen.

Neben dem Strandbadlager bietet das städtische Kinder- und Jugendbüro (Kijub) in den sechs Ferienwochen viele weitere Freizeiten an – von der „Super-Sommer-Sause“ in Mörsch mit rund 300 Plätzen bis zur Outdooraktivität. Weitere Informationen dazu gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/kijub oder www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal.