Die FWG fordert die Stadtverwaltung auf, Möglichkeiten zu prüfen, wie das Strandbadlager trotz verschärfter Vorgaben für die Evakuierung des Geländes im Fall von Unwettern wieder in seiner bekannten Form stattfinden könnte: „Im Kalender der Stadt Frankenthal gibt es seit Jahrzehnten zwei Fixpunkte: das Strohhutfest und für Kinder das Strandbadlager“, begründet Fraktionsvorsitzender Jesko Piana eine Anfrage für die Sitzung des Stadtrats kommende Woche. Die Freien Wähler haken nach, welche möglichen Zufluchtsorte für die Teilnehmer der Ferienaktion geprüft wurden, wenn diese das Freibad innerhalb einer Viertelstunde verlassen müssten. Piana schlägt eine Verteilung der rund 160 Kinder auf mehrere Orte vor und nennt dafür die Kitas Am Strandbad und Carl-Spitzweg-Straße, die Neuapostolische Kirche, die Tennishalle des TC Grün-Weiss und zwei Gaststätten. Wie berichtet, hatte vor der Corona-Pause 2019 noch die frühere Sternjakob-Immobilie zur Verfügung gestanden. Die FWG will außerdem wissen, wie oft der Fall einer Evakuierung bislang eingetreten sei. Er begrüße die Bemühungen des Kinder- und Jugendbüros, eine Altenative zu bieten, so Piana weiter. „Allerdings ist das Strandbadlager eine echte Institution und kaum wegzudenken.“ Der FWG-Sprecher regt an, die für die Super-Sommer-Sause eingeführte Möglichkeit, einzelne Wochen zu buchen, als Zeitmodell auf eine „hoffentliche Wiederienführung des Strandbadlagers“ zu übertragen.