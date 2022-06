Welche Bands in diesem Jahr beim Strandbadfest auftreten, ist noch offen. Klar ist jedoch: Gefeiert wird am Freitag, 15. Juli, und am Samstag, 16. Juli, jeweils von 18 bis 24 Uhr. Auf drei Bühnen soll es an den beiden Tagen Livemusik für jeden Geschmack geben. Eine Bühne wird vom Verein DJK SC Schwarz-Weiß organisiert, die anderen beiden Bühnen – am Monte Scherbelino und unter den Kastanien – werden von der Stadt bespielt. Die Bewirtung übernehmen Frankenthaler Vereine und zwei Frankenthaler Schaustellerfamilien. Der Vorverkauf für das Strandbadfest startet am 1. Juli. Karten kosten fünf Euro und sind zu diesem Preis auch an der Abendkasse erhältlich. Für Besucher bis 16 Jahren ist der Eintritt frei. Der normale Badebetrieb im Strandbad läuft bis etwa 17 Uhr.