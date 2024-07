Das kann nur besser werden: Vor überschaubarer Besucherkulisse wurde am Freitagabend das Strandbadfest in Frankenthal eröffnet – während bei der Europameisterschaft noch die zweite Halbzeit der Partie Deutschland – Spanien lief. Zum traditionellen Fassbieranstich mit Miss Strohhut Isis Jendahl und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) kamen knapp 100 Besucher. Noch bis Samstagnacht soll das Freibadgelände zur fußballfreien Feiermeile werden. Eine Übertragung der Viertelfinalspiele gibt es aus Kostengründen nicht, stattdessen ein zweitägiges Programm mit Livemusik, Wasserballett und weiterer Unterhaltung. Höhepunkt soll am Samstagabend um 22.45 Uhr ein Feuerwerk über dem Strandbadweiher sein. Die Bewirtung beim Strandbadfest übernehmen zum Großteil Frankenthaler Vereine. Der Modellbauclub lässt an beiden Abenden beleuchtete Boote zu Wasser. Neu sind in diesem Jahr verschärfte Sicherheitskontrollen am Eingang. Karten für das Strandbadfest gibt es noch an der Abendkasse.