Wenn am Freitag und Samstag, 15. und 16. Juli, das erste Strandbadfest seit der Corona-Pandemie gefeiert wird, wirkt sich das auch auf die Abläufe im Freibad aus: Der Schwimmbetrieb endet nach Angaben der Stadtwerke Frankenthal enden an beiden Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr; um 17.30 Uhr schließt die Anlage dann bis zum Start des abendlichen Programms später. Wegen der Aufbauarbeiten für das Fest könne es bereits ab Mittwoch, 13. Juli, „zu kleineren Einschränkungen kommen“, teilen die Werke als Betreiber des Bads mit. Der Einlass für das Strandbadfest startet jeweils um 18 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter anderem an der Strandbadkasse und online über die Internetseite www.strandbad-ft.de erhältlich.