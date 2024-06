Die gute Nachricht zuerst: Das Strandbadfest wird in diesem Jahr stattfinden. Nach der kurzfristigen Absage im Vorjahr habe man für das zweitägige Fest, das am 5. Juli eröffnet wird, Finanzierung und Sicherheitsfragen geklärt, heißt es am Mittwoch auf mehrfache Anfrage. Allerdings werden wohl zwei Drittel der Kosten an der Stadt hängenbleiben.

Mit welchen Ausgaben man im Rathaus rechnet und wie hoch die Einnahmen erfahrungsgemäß sind: Auf diese bereits Ende April gestellten Fragen bleibt die Verwaltung in ihrer Antwort