Fünf Wochen vor dem geplanten Te rmin fürs Strandbadfest gibt es bislang nur vage Ideen, wie die Veranstaltung zu retten sein könnte. Besser absagen oder in den Spätsommer verschieben? Hinter Organisation und Finanzierung stehen offenbar weiter große Fragezeichen. Im Rathaus tobt ein Streit um die Ursache der Misere und mögliche Folgen. „Fassungslos“ und „sprachlos“ – das sind die zwei am häufigsten verwendeten Begriffe in den Statements, mit denen die Sprecher der Fraktionen auf das reagieren, was sie in der Ratssitzung zum Strandbadfest 2023 zu hören bekommen. Demzufolge wirkt es – Stand Mittwochabend – nicht sehr wahrscheinlich, dass die traditionell am letzten Wochenende vor den Sommerferien geplante zweitägige Veranstaltung stattfinden kann. Zu klären sind nämlich noch zentrale Fragen: wer die Party bezahlt und wer sie überhaupt organisiert.

