Ob gemütlich auf der Picknickdecke oder tanzend vor der Bühne – nach zweijähriger Corona-Pause darf am 15. und 16. Juli im Strandbad wieder gefeiert werden. Die Stadt kündigt für das zweitägige Strandbadfest ein Musikprogramm auf zwei Bühnen vom Schlager bis zum New Wave an.

Vier Bands wurden laut einer Pressemitteilung gebucht. Alle vier waren zuvor noch nie beim Strandbadfest zu hören. The Camillas, die am Freitag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr auf der Bühne unter den Kastanien spielen, laden demnach zur Schlagerparty ein. Wer eher auf Rock und Pop steht, kommt ab 20.30 Uhr mit Brass Machine auf der Bühne am Monte Scherbelino auf seine Kosten. Akustik-Pop bietet das Duo Tara & Sten am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr unter den Kastanien. Die Band Daily Races übernimmt ab 20.30 Uhr am Monte Scherbelino und lässt den ein oder anderen Besucher mit New Wave der 80er-Jahre in Jugenderinnerungen schwelgen.

The Camillas laden am ersten Abend unter den Kastanien zur Schlagerparty ein. Foto: Camilla Peters/gratis

Orchester und Feuershow

Das Fest wird freitagabends traditionell mit einem Fassbieranstich unter den Kastanien durch Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Miss Strohhut Sonja Erbach eröffnet. Die musikalische Begleitung übernimmt zum ersten Mal das Orchester des Albert-Einstein-Gymnasiums. Im Anschluss zeigen die Wasserballerinnen der Domnixen Speyer ab 20 Uhr im Sportbecken ihr Können. Den Abschluss des ersten Tages bildet eine Feuershow der Showgruppe Feuertänzer ab 22.30 Uhr.

Das Duo Tara & Sten bietet am Samstagabend auf der »kleinen« Bühne Akustik-Pop. Foto: Tara & Sten/gratis

Am zweiten Veranstaltungstag empfängt die Gruppe Soul Picnic die Gäste mit Breakdance im Eingangsbereich. Von 18 bis 20 Uhr verzaubert ein Seifenblasenkünstler am Monte Scherbelino nicht nur die jungen Besucher. Seinen Abschluss findet das Fest mit dem Feuerwerk über dem Strandbadweiher am Samstagabend ab 22.45 Uhr.

Vereine betreiben Stände

An beiden Tagen sorgen beleuchtete Schiffsmodelle des Schiffs- und Modellbauclubs Frankenthal auf dem Strandbadweiher für eine besondere Atmosphäre. Um die kulinarischen Ansprüche kümmern sich die örtlichen Vereine an ihren Ständen. Süßes gibt es bei den Schaustellern Frank Geiger und Hans-Ulrich Laux.

In Erinnerungen schwelgen: Die Daily Races spielen New Wave der 80er-Jahre. Foto: Music Enterprises/gratis

Karten für das Strandbadfest sind ab 1. Juli für fünf Euro im Vorverkauf an den Strandbadkassen, im Rathaus, im Kundenzentrum der Stadtwerke und im Fundbüro im Verwaltungsgebäude im Neumayerring erhältlich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen keinen Eintritt. Das Strandbad hat an beiden Tagen regulär geöffnet. Schwimmgäste werden gebeten, das Bad jeweils bis 17 Uhr zu verlassen. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr, das Gelände ist jeweils bis 24 Uhr geöffnet.