Die Besucherzahlen des Frankenthaler Strandbads sind nach Angaben der Stadtwerke rückläufig. Zurückzuführen sei dies durch die wechselhafte Wetterlage in Frühjahr und Sommer. Während im vergangenen Jahr noch 55.664 Besucher ins Strandbad gingen, besuchten im gleichen Zeitraum in diesem Jahr nur noch 48.926 Personen das Freibad. Nicht nur die regulären Besucherzahlen sind zurückgegangen, auch der Verkauf der Dauerkarten ist rückläufig. Wurden 2023 noch 1052 Dauerkarten verkauft, sicherten sich in diesem Jahr nur noch 810 Personen ein Abonnement.

Das schlägt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Strandbads aus. Denn die Saisonkarten- und Abonnementinhaber sind, laut Stadtwerke, die Hauptnutzer des Bades. Einzeleintritte (Vollzahler) kommen meist nur bei gutem bis sehr gutem Wetter, berichten die Stadtwerke. Bei schlechtem Wetter kämen zum Teil lediglich 100 Besucher. Am besucherstärksten Tag im Jahr 2024 waren knapp 4500 Besucher zu Gast im Strandbad, berichten die Stadtwerke. Die am stärksten besuchten Tage seien zumeist solche, an denen es zuvor drei, vier Tage lang heiß und Sonnenschein zu erwarten war.