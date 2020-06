Der Onlineverkauf von Eintrittskarten für das Strandbad ist nach Auskunft der Stadtwerke Frankenthal „verhalten“ gestartet. Das Gelände war am Freitag erstmals in diesem Sommer für Schwimmer geöffnet. Unternehmenssprecherin Melanie Brünner führt die Zurückhaltung darauf zurück, dass bisher nur die Plattform Paypal fürs Bezahlen der Tickets zur Verfügung stehe. „Wir sind aber optimistisch, dass wir das kurzfristig lösen können“, sagte Brünner auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Erfreulicherweise“ hätten auch ein paar Badegäste den Weg ins Kundenzentrum der Stadtwerke in der Wormser Straße gefunden, wo während der Öffnungszeiten auch Eintrittskarten für einen der täglich vier Zeitblöcke verkauft werden. Die Betreiber des Strandbads hoffen nun „auf eine stabile Wetterlage“ und darauf, dass sich die ihrem Eindruck nach positiven Erfahrungswerte der ersten Gäste in der Stadt herumsprechen. Von den meisten sei die Rückmeldung gekommen, dass sie „sehr froh und dankbar über die Strandbad-Öffnung“ seien. Die wegen der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln veränderten Rahmenbedingungen für den sommerlichen Badbesuch würden akzeptiert. „Unser Konzept scheint gut zu funktionieren, hier wird nur kleiner Feinschliff noch nötig sein“, ist Brünner überzeugt.