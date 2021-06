Wer im Strandbad Frankenthal seine Runden drehen will, bekommt die Eintrittskarte dafür nun sowohl online als auch an der Kasse. Das teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Zum Saisonstart am 4. Juni wurde der Verkauf zunächst nur online über die Homepage www.strandbad-ft.de abgewickelt. Restkarten des Tages könnten jetzt auch an der Barkasse

des Bads gekauft werden. Außerdem bestehe die Möglichkeit, vorab Karten für die Folgetage zu kaufen. Die Strandbad-Kasse ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 14 geöffnet. Beim Kartenkauf vor Ort könne es zu längeren Wartezeiten kommen. Grund dafür sei die Kontaktdatenerfassung, die bei den Online-Tickets bereits bei der Buchung erfolge. Das Strandbad ist täglich von 7 bis 20 Uhr durchgängig geöffnet.