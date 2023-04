Schon seit einigen Wochen sind die Störche im Strandbad zurück in ihrem Nest. Darüber informiert Jörn Weiß, Vogelexperte des Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Es handle sich um die gleichen Vögel, die dort bereits vergangenes Jahr ein Junges großgezogen haben. Es war der erste Storchennachwuchs seit 50 Jahren in Frankenthal. Nachdem es 2022 weitere – erfolglose – Versuche in umliegenden Gemeinden gegeben habe, hatte der Vogelexperte im Januar gesagt, er rechne in diesem Jahr mit mehreren Brutpaaren in der Region. Für die Aktion Pfalzstorch und die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Weißstorch des Nabu betreue er das Brutpaarmonitoring in und um Frankenthal. Wer Weißstorchansiedlungen sichtet, kann das per E-Mail an kontakt@naturerlebnissejoernweiss.de melden.