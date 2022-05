Das Frankenthaler Strandbad startet an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, und damit zeitgleich mit der Eröffnung des Strohhutfestes die Freiluftsaison. Das haben die Stadtwerke Frankenthal mitgeteilt. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich.

Preise bleiben unverändert

„Ab dem 26. Mai können endlich wieder Bahnen im Schwimmerbecken gezogen, kann im Sternbecken getobt und in der Piraten-Bucht geplanscht werden“, heißt es in der Ankündigung der Betreiber des Bads. Für dieses Vergnügen zahlen Erwachsene wie bisher fünf Euro und Kinder beziehungsweise Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) 3,50 Euro Eintritt, so die Stadtwerke. Einzeltickets seien sowohl online als auch vor Ort an den Kassen erhältlich. Nach der pandemiebedingten Pause sind in diesem Sommer wieder Saisonkarten erhältlich sein: Die für Erwachsene kostet 72 Euro, die für Jugendliche 40 Euro.

Kein Parallelbetrieb möglich

Das Ostparkpad inklusive Sauna wird am Mittwoch, 25. Mai, bis Herbst für den öffentlichen Badebetrieb schließen. Die Stadtwerke begründen das mit fehlendem Personal: Fachangestellte für Bäderbetriebe und Rettungsschwimmer fehlten. Das Problem laut der Mitteilung: „Ein Parallelbetrieb beider Bäder bedeutet doppelten Personalaufwand, um die Sicherheit in beiden Schwimmbädern gewährleisten zu können.“ Dies sei aktuell nicht zu erfüllen. Daher könnten Hallen- und Strandbad in Frankenthal dieses Jahr nicht gleichzeitig geöffnet werden.

Willersinnbad öffnet am 13. Mai

Das Willersinnbad im benachbarten Ludwigshafen hat seinen Start in den Sommer 2022 für Freitag, 13. Mai, angekündigt.