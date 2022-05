In der Freibadsaison, die am Donnerstag, 26. Mai, beginnt, gibt es wieder Saisonkarten für das Frankenthaler Strandbad. Das teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Der Vorverkauf startet am 23. Mai an der Strandbadkasse. Ostparkbad und Sauna haben am Sonntag, 22. Mai, zum letzten Mal für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Schul- und Vereinsschwimmen laufen weiter.