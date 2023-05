Im Strandbad beginnt am Donnerstag, 18. Mai, der Freibadbetrieb. Wie die Stadtwerke als Betreiber mitteilen, hat am Montag der Vorverkauf für die Saisonkarten begonnen. Die Preise bleiben demnach trotz gestiegener Kosten stabil. Bis einschließlich Mittwoch, 17. Mai, können die Saisonkarten für 80 Euro (ermäßigt 40 Euro) jeweils von 8 bis 14 Uhr im Strandbad erworben werden. Hinzu kommt eine Pfandgebühr von fünf Euro. Am Dienstag und Mittwoch können jeweils zwischen 9 und 14 Uhr auch Garderobenschränke für die Freibadsaison angemietet werden. Diese gibt es in drei verschiedenen Größen.

Das Strandbad hat montags, 8.30 bis 20 Uhr, dienstags, 7 bis 20 Uhr, mittwochs, 8.30 bis 20 Uhr, donnerstags, 8.30 bis 20 Uhr, freitags, 7 bis 20 Uhr, samstags, 8.30 bis 20 Uhr und sonntags, 8.30 bis 20 Uhr, geöffnet. Da die Kassen erst ab 8.30 Uhr besetzt sind, ist der Einlass an den beiden Frühbadetagen nur mit einem im Vorfeld gekauften Ticket möglich.

Die Freibadsaison wird voraussichtlich bis zum 3. September dauern. Ab Donnerstag, 18. Mai, gelten im Ostpark-Bad bis zum 9. Juli folgende Öffnungszeiten: montags, 10 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags, 8 bis 16 Uhr, freitags bis sonntags und an Feiertagen ist das Hallenbad geschlossen. Die Ostpark-Sauna bleibt in diesem Zeitraum geschlossen. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.ostparkbad.de.