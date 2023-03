Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal angekündigt, zweimal wegen Corona verschoben, jetzt muss nur noch das Wetter passen: Das Frankenthaler Strandbad wird zum Open-Air-Gelände. Am Freitag spielt Revolverheld, am Samstag stehen Stars der 90er-Jahre auf der Bühne am Monte. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten.

Der Freibadbetrieb ist seit dem Wochenende für dieses Jahr vorbei. Der Aufbau der Bühne beginnt am Mittwochmorgen also ohne neugierige Zaungäste in Badehosen – aber nach den jüngsten