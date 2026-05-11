Am Feiertag beginnt in Frankenthal die neue Freibadsaison. Zur Eröffnung können die Besucher die Erweiterung der Wibit-Anlage testen. Was zum Saisonstart noch geboten wird.

Regen, Regen, nichts als Regen in Frankenthal: Nein, am Montag mag man beim Blick aus dem Fenster kaum an die Freibadsaison denken. Für die nächsten Tage verheißt der Wetterbericht kaum Besserung. Und dennoch wird just in dieser Woche die neue Saison im Strandbad eröffnet. Am Donnerstag, 14. Mai, geht’s los. Der Parkbetrieb ist dann wieder Geschichte, die Schwimmer kehren zurück.

Der Eröffnungstermin steht schon lange fest, schließlich werden am Donnerstag Christi Himmelfahrt und Vatertag gefeiert – eigentlich eine gute Gelegenheit, um das Strandbad zu besuchen. Wenn da dieser Regen nicht wäre! Nun wird auf Sommer, Sonne, Sonnenschein gehofft. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es doch eine gute Nachricht: Am Donnerstag muss anlässlich des Saisonstarts kein Eintritt gezahlt werden. Apropos Eintritt, es gibt noch eine zweite gute Nachricht: Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Preise in dieser Saison gleich.

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Feierliche Eröffnung mit OB Meyer und Programm

Geöffnet wird das Strandbad am Donnerstag um 10 Uhr, Einlass ist bis 19 Uhr, zugemacht wird um 20 Uhr. Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) eröffnet die neue Saison um 11 Uhr unter den Kastanien in der Nähe der Umkleiden. Nach dem feierlichen Auftakt beginnt ein Mitmachprogramm, das die Verantwortlichen der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft für die Besucher zusammengestellt haben.

Voraussichtlich von 11.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es verschiedene Angebote. So können beispielsweise Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren einen Strandbadparcours bewältigen. An der Aktion beteiligen sich der Frankenthaler Schwimmverein, die DLRG-Ortsgruppe und die Jugendfeuerwehr.

Wer ist der Schnellste beim Rennen?

Ein Highlight soll dabei die neue Attraktion „Wave“ bieten. Mit dieser fünf Meter hohen und 15 Meter langen Rutsche wird die bestehende Wibit-Anlage erweitert. Dank „Wave“ sollen die Besucher noch mehr Möglichkeiten für Spiel, Spaß und Action bekommen.

Für den Eröffnungstag ist ein „Wibit-Wave-Race“ geplant, also ein temporeiches Rennen, bei dem Kinder und Jugendliche die Anlage testen können. In der Piratenbucht wird derweil Kapitän Leo den Tag verbringen. Leo ist das Löwen-Maskottchen des Strandbads. Wer will, kann am Donnerstag ein Erinnerungsfoto mit ihm machen.

Zum Start in die neue Badesaison ist auch die Beachbar geöffnet. Die Besucher sollen sich bei Cocktails und DJ-Musik entspannen können. Im Gastrobereich gibt es zudem ein Angebot speziell für Männer zum Vatertag: ein klassisches Fleischwurstessen aus dem Kessel, auch eine fleischlose Falafel-Alternative steht bereit.

Das Hallenbad wird vorerst zum letzten Mal am Mittwoch, 13. Mai, geöffnet. Die neue Wintersaison beginnt am 31. August. Parallel zur Saisoneröffnung im Strandbad startet auch der Verkauf von Saison- und Mehrfachkarten sowie von Mietschränken. Im Vorverkauf sind die Tickets am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr erhältlich, und zwar im Eingangsbereich an der Strandbadkasse. Am Eröffnungstag werden die Karten von 10 bis 19 Uhr verkauft.

Öffnungszeiten

Die regulären Öffnungszeiten im Strandbad gelten ab Freitag, 15. Mai, bis einschließlich 30. August. Montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags ist das Bad von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und freitags sind Frühbadetage (7 bis 20 Uhr). Die Kasse ist jeweils von 8.30 Uhr bis 19 Uhr besetzt. An Frühbadetagen ist der Eintritt nur mit einem gültigen Online-Ticket sowie einer Mehrfach-, Saison- oder Kombikarte möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.strandbad-ft.de.