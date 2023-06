Eine Freizeitinstitution seit 90 Jahren: das Frankenthaler Strandbad feiert am Samstag, 1. Juli, Jubiläum. Los geht es um 9 Uhr mit einem Sektempfang für Gäste und Strandbad-Besucher. Ab 13.30 Uhr können Sportangebote wie Aqua Cycling und Aqua Body-Workout ausprobiert werden. Das Maskottchen des Strandbads, Kapitän Leo, ist um 14, 15 und 16 Uhr zu Besuch in der Piratenbucht. Die Stadtwerke Frankenthal als Betreiber nutzen den Tag auch zur Nachwuchswerbung: Zwischen 12 und 17 Uhr gibt es an einem Stand Informationen zur Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, den kaufmännischen und technischen Berufen sowie zu den dualen Studiengängen bei den Stadtwerken Frankenthal und der Tochterfirma Swifttec. Modellbootbauer präsentieren zwischen 12 und 17 Uhr ihre Boote auf dem Badeweiher. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt Einblick in ihre Arbeit. Der Infostand ist von 13 bis 16.45 Uhr aufgebaut. Um 14 Uhr und 15.50 Uhr führt das Team unterschiedliche Rettungsmittel, darunter ein Drohnenflug, vor. Zudem kann zwischen 13 und 15.15 Uhr ein Zeitschwimmen und auch ein Schwimmabzeichen abgenommen werden. Das Programm an diesem Tag sei im Eintrittspreis enthalten, betonen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.