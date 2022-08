Trotz der Sommerferien ist der Besucherandrang im Strandbad in Frankenthal deutlich geringer als vor der Corona-Pandemie. Das teilen die Stadtwerke Frankenthal als Betreiber am Freitag auf Anfrage mit. Seit Beginn der Ferien am 23. Juli wurden demnach rund 21.900 Badegäste gezählt. In einem vergleichbaren Ferienzeitraum 2018 seien es mit 47.200 mehr als doppelt so viele gewesen. Während der Corona-Pandemie brachen die Verkaufszahlen komplett ein. In der ersten Hälfte der Sommerferien wurden 2021 rund 6350 Tagestickets verkauft.

Aufgrund des geänderten Freizeitverhaltens, insbesondere wegen Corona, hätten die Stadtwerke Frankenthal auf höhere Besucherzahlen gehofft, heißt es. Der am besten besuchte Tag war vergangene Woche. Am Donnerstag, 4. August, kamen rund 3300 Besucher auf die Anlage. Nur 167 Gäste zählten die Stadtwerke dagegen am 27. Juli – es war der bislang schwächste Tag in den Ferien. Die meisten Badenden kommen laut Stadtwerken mittags und nachmittags.

Nachdem im Juni an einem Wochenende wegen Parkchaos die Polizei im Einsatz war, gebe es inzwischen kaum noch Probleme mit Stellplätzen. Auch die aus Energiespargründen um ein Grad abgesenkte Beheizung der Becken sorge nur selten für Diskussionen.