In der zweiten Saison unter Corona-Bedingungen sind nach Auskunft der Stadtwerke deutlich mehr Besucher ins Strandbad gekommen als im Vorjahr. Vom Start in den Freibadsommer am 4. Juni bis einschließlich Sonntag, 8. August, haben dem Betreiber zufolge knapp 31.000 Schwimmer das Angebot genutzt. Im vergangenen Jahr, als das Strandbad erst am 26. Juni überhaupt seine Tore öffnen konnte, waren es bis Ende der ersten Augustwoche 20.200 Badegäste. Die Zahlen sind nach Einschätzung von Stadtwerkesprecherin Melanie Brünner aber kaum miteinander vergleichbar. Unter anderem hatten die Werke 2020 auf ein Modell gesetzt, bei dem Besucher sich für anfangs vier, später drei Zeitblöcke am Tag entscheiden mussten. Zur Erinnerung: In der letzten regulären Saison 2019 zählte der Betreiber auf der Anlage 80.000 Besucher, ein Jahr vorher waren es bei deutlich besserem Wetter 135.000.