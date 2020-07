Die Stadtwerke Frankenthal haben auf RHEINPFALZ-Nachfrage noch genaue Besucherzahlen für das seit 26. Juni unter Corona-Bedingungen geöffnete Strandbad genannt. Stand Dienstagvormittag sind nach Angaben von Pressesprecherin Melanie Brünner 3538 Badegäste auf dem Gelände gewesen. Bei bislang 18 Öffnungstagen in dieser verspätet gestarteten Sommersaison sind damit im Schnitt täglich knapp unter 200 Besucher im Freibad gewesen. Für die „gleichbleibend niedrige“ Resonanz machen die Werke nach eigener Einschätzung vor allem die Wetterlage mit bislang zu wenigen warmen Sonnentagen am Stück verantwortlich. Tickets für das Strandbad gibt es online über die Internetseite www.strandbad-ft.de oder an der Barkasse vor Ort, die von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Stadtwerke als Betreiber haben vier Zeitblöcke eingerichtet, die jeweils von einer Stunde für Reinigung und Desinfizierung unterbrochen sind: 7 bis 9 Uhr, 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr.