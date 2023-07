Das wochenlange Sommerwetter sorgt auch im Strandbad in Frankenthal für Zustrom. Bis einschließlich Sonntag zählten die Stadtwerke als Betreiber seit Saisonstart Mitte Mai bereits 43.700 Besucher. Der 9. Juli mit Temperaturen von bis zu 37 Grad war zugleich der besucherstärkste Tag dieser Saison mit über 5240 Badegästen. Lediglich 48 Schwimmer verirrten sich am 23. Mai in die Anlage – der schwächste Tag. Die Besucherbilanz der Vorjahre war geprägt von Corona-Einschränkungen. So kamen 2022 an den gut 100 Öffnungstagen rund 98.000 Besucher. Zum Vergleich: 2020 waren es nur 32.000, 2021 lediglich 46.000 Badegäste. Ein Rekordwert wurde in der Saison 2018 erzielt: Damals zählten die Stadtwerke 135.000 Schwimmer.

Das digitale Angebot nutzen bislang nur wenige Besucher. Etwa zehn Prozent der Tickets werden laut Stadtwerken online gekauft – und damit Wartezeiten an der Kasse vermieden. Wenn besonders viel Betrieb ist, könne es bei zwei geöffneten Kassen durchschnittlich etwa zehn Minuten dauern, bis die Eintrittskarte erstanden ist, informiert der Energieversorger auf Nachfrage. Chaos beim Parken wie im Juni 2022, als unter anderem Rettungswege blockiert waren, habe es in dieser Saison bislang nicht gegeben. Das Angebot sei so ausreichend, dass alle Gäste einen Stellplätze fänden. Um den Verkehr zu lenken, ist der Meergartenweg in der Saison als Einbahnstraße ausgeschildert.