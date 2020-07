Die Stadtwerke haben sich entschlossen, zusätzlich zum Onlineverkauf von Tickets fürs Strandbad vorübergehend vor Ort Eintrittskarten anzubieten. Begründet hatte das Unternehmen seine bisherige Zurückhaltung diesbezüglich mit der Gefahr von Warteschlangen und einer damit verbundenen erhöhten Infektionsgefahr. Ab Freitagnachmittag gibt es diese Möglichkeit nun aber doch, teilen die Werke mit. Hintergrund sei, dass online vorerst nur die Bezahlung über die Plattform Paypal möglich sei. „Wir arbeiten seit Wochen mit Hochdruck daran, weitere Bezahlmöglichkeiten in unserem Online-Ticketportal anzubieten. Leider sind wir hierbei aber maßgeblich von einem Dienstleister abhängig“, erklärt Melanie Brünner, Pressesprecherin der Stadtwerke. Am Freitag habe sich herausgestellt, dass „anders als erwartet“, die beauftragte Firma keine Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten etwa per Lastschrift umsetzen könne.

Direkter Zugang nicht garantiert

Deshalb sei entschieden worden, vorübergehend eine Barkasse anzubieten. Dort können täglich von 9 bis 17 Uhr an Kasse 3 Tickets für alle Blöcke und Uhrzeiten bis zu zwei Wochen im Voraus erworben werden. Ins Strandbad kommen die Besucher über die gegenüberliegenden Kassen 1 und 2, gemeinsam mit den Inhabern eines Onlinetickets. Der Kauf einer Karte an der Barkasse garantiere aber nicht, dass direkt auch der Zugang zum Gelände möglich sei. Für jeden der Blöcke sei „eine maximal zulässige Besucherzahl“ definiert. Außerdem sei es möglich, dass die Verantwortlichen das Bad räumen ließen, wenn Unwetter drohten. Der Preis schon gekaufter Tickets werde in einem solchen Fall nicht erstattet, betonen die Werke. Sie stellen außerdem klar: Sobald neben Paypal weitere Bezahlmöglichkeiten im Online-Ticketsystem freigeschaltet seien, „soll der Barverkauf vor Ort wieder eingestellt und zum ursprünglichen Konzept zurückgekehrt werden.“ Am Verkauf im Kundenzentrum in der Wormser Straße wollen die Stadtwerke bis auf Weiteres festhalten.