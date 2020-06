Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat am Mittwochabend den Grundsatzbeschluss gefasst, das Strandbad in diesem Sommer für Badegäste zu öffnen. Anvisiert ist der Start in die Freibadsaison für Ende Juni. Das genaue Datum hängt nach Angaben des Betreibers allerdings davon ab, wie schnell „noch wenige Restarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen“ erledigt werden können. Der Pressemitteilung der Stadtwerke zufolge soll es Eintrittskarten für täglich vier Zeitblöcke von zwei und drei Stunden geben. Zwischen den Abschnitten sei Zeit fürs Reinigen und Desinfizieren „hygienisch kritischer Bereiche“ eingeplant. Die Preise für die Tickets sind preislich gestaffelt für Erwachsene, Jugendliche/Ermäßigte und Kinder bis fünf Jahren. Verkauft werden die Karten, wenn der Auftakttermin feststeht, ausschließlich über die Internetseite des Strandbads. Dies habe einige Vorteile, so die Stadtwerke: So sei jederzeit klar, wie viele Personen sich auf dem Gelände aufhielten, und die Bildung von Schlangen am Eingang werde vermieden. Beschränkungen werde es auch beim Baden in den Becken und im Kleinkindbereich der Piratenbucht geben.