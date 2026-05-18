Zu temporären Straßensperrungen kommt es am Mittwoch, 20. Mai, im Neubaugebiet Südwest in Heßheim. Grund hierfür ist laut einer Mitteilung der Stadtwerke Frankenthal das Einbringen von zwei neuen Trafostationen, die für die weitere Erschließung der Strominfrastruktur erforderlich sind. Der Transport und das Setzen der Trafostationen kann demnach ausschließlich unter Einsatz von Schwerlastkränen erfolgen. Aus Sicherheitsgründen werden daher der Burgunderweg sowie der Silvanerring für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt. Zusätzlich wird es entlang der Transportstrecke – vom Ortseingang Heßheim über die Heuchelheimer Straße, Alte Straße, Lambsheimer Straße bis zum Burgunderweg – zu einem absoluten Park-- und Halteverbot kommen. Die entsprechenden Verkehrszeichen sollen rechtzeitig im Vorfeld aufgestellt werden. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese Parkverbote zu beachten. Ziel sei es, die Arbeiten zügig und sicher durchzuführen und die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.