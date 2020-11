Die Stadt Frankenthal hat für die kommenden Tage zwei Sperrungen angekündigt: Schon seit Freitag und voraussichtlich noch bis zum 20. November finden in der Frankenthaler und in der Oggersheimer Straße in Studernheim und im Albrecht-Dürer-Ring (Pilgerpfad) Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn statt. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle während des fließenden Verkehrs erledigt. Es könne insofern zu Behinderungen kommen, warnt die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Wegen Baumfällarbeiten wird die Eichendorffstraße am Samstag, 7. November, ab 6 Uhr zwischen der Hausnummer 54a und der Einmündung zur Brentanostraße voll gesperrt. Anwohner können von der Nordendstraße oder Wilhelm-Hauff-Straße bis zur Vollsperrung in die Eichendorffstraße fahren. Die Arbeiten dauern nach Schätzung der Stadt bis voraussichtlich 14 Uhr.