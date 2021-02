Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in der Mittelrheinstraße im Wormser Stadtteil Rheindürkheim auf eis- und schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lkw geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die Frau in Anbetracht der winterlichen Witterungsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit, sodass sie mit ihrem VW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn rutschte und die Front einer dort abgestellten Sattelzugmaschine streifte. Die 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.