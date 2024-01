Die Straßenbeleuchtung in der östlichen Innenstadt funktioniert wieder problemlos. Wie die Stadtwerke informieren, wurde am Montag auch der zweite Schaden an einem Stromkabel gefunden und repariert. Einen Schaden hatten die Mitarbeiter bereits in der vergangenen Woche instandsetzen können, die winterliche Witterung hatte die weiteren Arbeiten jedoch behindert.

Die defekten Stellen an dem mehrere Hundert Meter langen Erdkabel hatten vor gut eineinhalb Wochen in einem Bereich der östlichen Innenstadt Kurzschlüsse verursacht, woraufhin die Straßenbeleuchtung teilweise ausfiel. Betroffen waren bis Montagmorgen noch die Nürnberger Straße, Edigheimer Straße, ein Abschnitt der Carl-Theodor-Straße und der Europaring zwischen Nürnberger- und Carl-Theodor-Straße. Dort blieb es in den Abend- und Nachtstunden dunkel.