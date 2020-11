Die Stadt zahlt ein gutes Drittel der Kosten, für die restlichen 65 Prozent stehen, abhängig von der Größe ihres Eigentums, die Grundstücksbesitzer gerade. So wurde bisher in Frankenthal der Straßenausbau finanziert. Durch diese Rechnung haben Gerichte einen dicken Strich gemacht. Deshalb gelten nun neue Regeln. Dieser Tage werden erste Bescheide verschickt.

Rechnungen bekommt niemand gerne präsentiert – schon gar nicht, wenn sie schon ein paar Jährchen alt und rückwirkend gestellt sind. Genau das wird jetzt aber schrittweise in Frankenthal passieren. Der Grund: Veränderungen bei den wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau. Die bisherige Regelung hatte diese Kosten gleichmäßig auf alle Grundstücksbesitzer verteilt – egal ob in der Kernstadt oder in den Vororten. Die Stadt übernahm 35 Prozent der Kosten – so weit, so gut.

Die nun in Kraft gesetzte Satzung basiert auf zehn Abrechnungseinheiten mit einem Gemeindeanteil, der zwischen 20 und 40 Prozent schwankt. Das Kriterium nach Darstellung der Verwaltung: der Umstand, wie stark die Straßen in den jeweiligen Gebieten im Verhältnis von Anlieger- oder Durchfahrtsverkehr genutzt werden. Berechnet wurden die Werte nach Angaben der Stadt über Verkehrsgutachten.

Rückwirkend in Kraft

Aus Spaß an der Freude hat sich die Verwaltung von der bisherigen Regelung nicht verabschiedet. Grund für die Neufassung, die der Stadtrat im Mai beschlossen hat, sind „höchstrichterliche Vorgaben“. In mehreren Urteilen des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz sei deutlich geworden, dass die Stadt Frankenthal an der alten Praxis, das gesamte Stadtgebiet als eine Abrechnungseinheit zu betrachten, nicht wird festhalten können. Die neue Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft. Briefe, die in den nächsten Tagen an Grundstücksbesitzer gehen, enthielten Beitragsbescheide für das Jahr 2016. Beigelegt ist ihnen außerdem ein Informationsblatt.

Die Einteilung in kleinere Abrechnungseinheiten hat Folgen: Grundstückseigentümer müssen „mit zum Teil deutlich höheren Beiträgen als bisher“ rechnen, räumt die Stadt ein. Allerdings würden Beiträge entgegen den alten Gepflogenheiten nicht mehr automatisch jährlich fällig. Gezahlt werden müsse nur dann, wenn tatsächlich „beitragspflichtige Baumaßnahmen“ in einem der zehn Gebiete stattfinden oder nach 2014 stattgefunden haben.

Was beitragspflichtig ist, erklärt die Stadtverwaltung so: Anlieger werden für Baumaßnahmen zur Kasse gebeten, die „die Qualität einer vorhandenen Straße verbessern“. Beispiele dafür seien das Teeren eines unbefestigten Zufahrtswegs, das Anlegen eines Fuß- oder Radwegs, der Bau von Parkbuchten, die Erneuerung von Abwasserkanälen, das Anpflanzen neuer Bäume und Sträucher oder auch eine bessere Straßenbeleuchtung. Nicht darunter fallen schlichte Instandhaltungsarbeiten, wie sie dieser Tage etwa in Studernheim und im Albrecht-Dürer-Ring erledigt wurden.

Zuschlag für Gewerbe

In der Satzung hat die Stadt definiert, wie die Grundstücksfläche, die wiederum Basis für die Berechnung des individuellen Beitrags ist, festgelegt wird. Wie die meisten anderen Kommunen im Land, wendet Frankenthal den sogenannten Vollgeschossmaßstab an. Aus Sicht der Stadt ein praktikables und nachvollziehbares Verfahren. Und: Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Vorgehensweise in Entscheidungen empfohlen. Neben der Größe eines Grundstücks wird nun auch dessen bauliche Nutzung bewertet. Die Grundstücksfläche und der Zuschlag für Vollgeschosse werden addiert. Gewerbliche oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke werden mit einem Zuschlag belegt.

Zahlen und Fakten: Zwei Beispiele

Die Stadtverwaltung hat zur Veranschaulichung zwei Beispiele veröffentlicht, wie die Berechnung der beitragspflichtigen Grundstücksflächen funktioniert und welche Kosten damit für den jeweiligen Eigentümer verbunden sind.

Beispiel 1: Bei einem Wohnbaugrundstück mit einer Grundstücksfläche von 300 Quadratmetern und einer im Bebauungsplan festgesetzten Anzahl von zwei zulässigen Vollgeschossen (Zuschlag pro Geschoss: 20 Prozent) ergibt sich laut Stadt eine beitragspflichtige Fläche von 420 Quadratmetern. Der Rechenweg: 300 m2 (Grundstücksfläche) mal zwei (Vollgeschosse) ergibt 600 m2. 20 Prozent davon sind 120 m2. Dieser Wert, addiert zur Grundstücksfläche, ergibt die bereits erwähnten 420 m2. Bei einem Beitragssatz von 20 Cent pro Quadratmeter ergibt sich ein wiederkehrender Beitrag von 84 Euro.

Beispiel 2: Bei einem teilweise gewerblich genutzten Grundstück mit einer Grundstücksfläche von 500 Quadratmetern und drei Vollgeschossen sieht es folgendermaßen aus: 500 m2 (Grundstücksfläche) mal drei (Vollgeschosse) ergibt 1500 m2. Ein Fünftel davon: 300 m2. Addiert zur Grundstücksfläche ergibt das 800 m2. Für diese Art der Nutzung gilt ein Zuschlag von zehn Prozent. Die beitragspflichtige Fläche liegt somit bei 880 m2. Bei einem Beitragssatz von 20 Cent pro Quadratmeter ergibt sich ein wiederkehrender Beitrag von 176 Euro.

