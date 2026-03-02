Die Kurze Straße auf Höhe des Parkhauses am Bahnhof Frankenthal ist aktuell gesperrt. Darüber hat die Stadt am Freitag informiert. Bereits seit dem 24. Februar ist die Straße, die Westliche Ringstraße mit Eisenbahnstraße verbindet, nicht mehr passierbar. Der Grund dafür sind Bauarbeiten, die nach einer Störung im Gasnetz an der Ecke Eisenbahnstraße notwendig geworden sind. „An einer Stelle wurde ein Defekt an einer Gasleitung festgestellt“, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Während das Leck umgehend abgedichtet worden sei, stehe der Austausch eines Teils der Gasleitung noch aus. Betroffen von der Sperrung ist auch der Fußgängerweg in der Eisenbahnstraße an der Einmündung Kurze Straße.

Für die Reparatur bedarf es mehrerer Schritte: So müsse ein Provisorium für den betroffenen Bereich eingerichtet werden, damit Anwohner während der Arbeiten weiterhin mit Gas versorgt werden können. Danach werde das beschädigte Leitungsstück ausgebaut und das neue Teil eingesetzt. Wenn alle Anschlüsse auf die neue Leitung umgelegt sind, werde die Straße wieder verschlossen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Sperrung bis Freitag, 13. März, bestehen bleibt.