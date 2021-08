Ein Müllfahrzeug der Wormser Entsorgungsbetriebe ist am Freitag gegen 9.20 Uhr in der Wormser Burkhardstraße eingesunken und konnte aus dem Loch nicht mehr aus eigener Kraft herauskommen. Als Grund dafür nennt die Polizei Worms einen Wasserrohrbruch, der das Erdreich in der Straße dermaßen durchfeuchtet hatte, dass die Fahrbahn unter der Last des Lkw nachgegeben hatte. Der Unglücksort wurde laut Polizei weiträumig gesperrt und Anwohner gebeten, ihre in der Nähe geparkten Autos wegzufahren. Wasser und Strom seien ebenfalls vorsorglich abgestellt worden. Während ein Kran versuchte, das Müllfahrzeug zu bergen, sackte ein weiterer geparkter Lkw in die Fahrbahn ein. Gegen 14.30 Uhr waren beide Fahrzeuge geborgen. Die Burkhardstraße ist derzeit in diesem Teilbereich bis auf Weiteres, das heißt so lange bis die Sanierungs- und Reparaturarbeiten beendet sind, gesperrt, teilt die Polizei Worms auf Nachfrage mit.