Der Weißstorch ist nach Lambsheim zurückgekehrt. Brütete im vergangenen Jahr ein Paar noch ganz knapp auf Maxdorfer Gebiet, so haben zwei Störche nun definitiv auf Lambsheimer Gelände eine Familie gegründet. RHEINPFALZ-Leser Arne Barth kann das in der Fußgönheimer auf einer hohen Tanne gebaute Nest von seinem Haus aus gut erkennen, und Anfang Juni „habe ich darin erstmals Jungvögel gesehen“, so Barth. So wie er hoffen wohl alle Storchenfans, dass der Nachwuchs überlebt und zum weiteren Gelingen des pfälzischen Wiederansiedlungsprojekts beiträgt.

Die größte Bedrohung gehe immer noch vom Plastikmüll in den Nestern und von an die Jungtiere verfütterten Gummiringen aus der Landwirtschaft aus, berichtet Rainer Berenz. Er ist Vorsitzender des Vogelschutzvereins in Bobenheim-Roxheim, wo seit Jahren außergewöhnlich viele Weißstörche leben und brüten. Auf etwa 30 beziffert er die diesjährige Anzahl von Jungstörchen im Ort. Allerdings seien schon vier bis sechs tote Vögel gefunden worden – aus dem Horst geschubst, wie Berenz meint, weil sie dort verendet waren.

Er sagt aber auch: „Früher haben wir um jeden Storch gekämpft und nach jedem Starkregen die Nester kontrolliert. Mittlerweile ist die Population stabil, und wir lassen der Natur ihren Lauf.“ In der Konkurrenz um Nahrung hat der neue Lambsheimer Nistplatz möglicherweise seinen Grund. Die Auswahl eines konkreten Domizils bleibt laut Berenz meistens ein Rätsel. Die Nisthilfen in Groß- und Kleinniedesheim sind immer noch unberührt. Man sollte die Hoffnung, dass sie irgendwann doch einmal von Störchen angenommen werden, nicht aufgeben.