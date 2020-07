„Wir schaffen was.“ So heißt das Motto des Freiwilligentags in der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 19. September. Der Förderverein für jüdisches Gedenken hat nun über die erste für diesen Tag geplante Aktion in Frankenthal informiert: Stolpersteine, die an frühere jüdische Mitbürger erinnern, sollen gereinigt werden.

Zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus hat der Kölner Künstler Gunter Demnig im Jahr 2000 die Aktion Stolpersteine gestartet, schreibt der Fördervereinsvorsitzende Herbert Baum zum Hintergrund der Aktion. Vor Häusern, in denen Opfer der NS-Verfolgung lebten, setzt Demnig kleine Betonquader in den Gehweg. Der Begriff Stolperstein ist im übertragenen Sinne gemeint: Menschen sollen auf etwas „gestoßen“, aufmerksam gemacht werden. Ein kurzer Text, der mit den Worten „Hier wohnte ...“ beginnt, ist in eine ebenerdig aufgebrachte, zehn mal zehn Zentimeter kleine Messingplatte eingeschlagen.

Inzwischen hat Demnig über 70.000 Stolpersteine in rund 1300 Orten verlegt, auch in europäischen Orten außerhalb Deutschlands, davon zirka 90 Prozent für jüdische Kinder, Frauen und Männer. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt Gunter Demnig: „Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten.“ In Frankenthal wurden seit 2005 zur Erinnerung an jüdische Frauen, Männer und Kinder in mehreren Etappen 87 Stolpersteine verlegt. Bürger, Schulen, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Justizbehörden haben dafür Geld gespendet. Mehrere Nachfahren von NS-Opfern nahmen an den Verlegungen teil. Da die Metalloberfläche der Stolpersteine mit der Zeit nachdunkelt und die Schrift schwerer lesbar wird, muss sie regelmäßig gereinigt werden.

Auch Kinder willkommen

Der Förderverein stellt am 19. September alle notwendigen Reinigungsmittel zur Verfügung. „Da man sich öfters hinknien muss, ist es sinnvoll, eine kleine Unterlage mitzubringen“, empfiehlt Baum. Kinder ab sechs Jahren können auch teilnehmen, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die Reinigungsaktion beginnt vor dem Dathenushaus (Ecke Kanalstraße und Carl-Theodor-Straße). Anmeldung im Netz über www.wir-schaffen-was.de. Nach der Aktion lädt der Frankenthaler Förderverein alle Beteiligten zu Eis, Kaffee und Kuchen ein.

Bereits über 100 Projekte in der Metropolregion sind auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de registriert. „Es ist großartig zu sehen, wie hoch die Resonanz auf den Freiwilligentag auch in diesem besonderen Jahr ist“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN). „In allen Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar ergeben sich wunderbare Projekte – der Wille, mit anzupacken und die Bereitschaft, sich für die Mitbürger einzusetzen, ist enorm hoch. Die Vorfreude auf den Freiwilligentag wächst stetig.“

Die Auswahl an Möglichkeiten zu helfen, ist vielfältig und wächst täglich weiter. Eigene Projekte, die einen gemeinnützigen Hintergrund haben, können noch bis zum 31. August eingereicht werden: das Gestalten von Freizeitgeländen, Müllsammeln auf öffentlichen Flächen, Fluss- und Uferreinigungen oder auch kontaktlose Angebote – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

